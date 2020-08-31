البعثة الأممية: الراحل الطيب الشريف كان قامة سياسية واجتماعية في ليبيا

قدّمت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التعازي في وفاة الشيخ الطيب الشريف خير الله، أحد مشائخ شيخ قبيلة العبيدات بالمنطقة الشرقية، ورئيس مجلس أعيان قبيلة العبيدات.

ووصفت البعثة الأممية، الراحل بالقامة السياسية والاجتماعية في ليبيا، وأنه كان مرجعية للبعثة في مختلف المحطات السياسية الهامة، آخرها عضويته في الحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة.

وخصّت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التعازي لقبيلته وأفراد عائلته.

وكان للراحل الشيخ الطيب الشريف، الدور البارز في سعيه ضمن جهود إحلال السلام ونزع فتيل الصراعات في مختلف أنحاء ليبيا.

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