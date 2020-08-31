حريق في مخازن مركز طبرق الطبي

شب حريق في مخازن المستلزمات الطبية بمرك طبرق الطبي صباح اليوم الإثنين.

وقال المكتب الإعلامي بالمركز أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي، مشيرا إلى مشاركة الجميع في إطفائه، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولم يشر المكتب إلى التقديرات الأولية للخسائر التي لحقت بالمخازن، أو ما إذا تعرض أحد من الأطقم الطبية أو العاملين أو المرضى لإصابات، خصوصا وأن المركز مخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة تسجيل 141 إصابة بالفيروس أمس الأحد.

وبحسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، من اللجنة الطبية فقد اكتشفت سبع حالات في طبرق، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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