أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، الإثنين، عن اندلاع حريق بمحطة توزيع عبد السلام بوشرتيله بكامل معداتها .

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحريق نتج عنه تضرر مبنى المحطة بصورة بالغة، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع إدارة توزيع درنه بتركيب معدات جديده بدلا من التى حرقت.

