الناطق باسم «مليشيا البقرة»: عميد تاجوراء يستحق منصب رئيس الوزراء

قال أحمد خلف الله، الناطق باسم باسم مليشيا “رحبة الدروع تاجوراء” بقيادة بشير خلف الله الشهير بـ”البقرة”، إن عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية يستحق منصب رئيس وزراء ليبيا.

“خلف الله” قال في تغريدة على “تويتر” اليوم الإثنين: “حسين بن عطية عميد بلديتنا، رجل وطني ديمقراطي مناسب جدا لتولي رئاسة الوزراء” وفق قوله.

ولم يُعر “خلف الله” اهتماماً بجدارة أو كفاءة “بن عطية”، والذي من المعروف عنه ولائه التام لتركيا، ووجودها غير الشرعي في ليبيا، وعضويته بالإخوان المسلمين، حتى أنه سبق أن أطلق اسم السلطان العثماني سليمان القانوني على أحد أهم شوارع المنطقة، على الطريق الذي يبدأ من منارة الحميدية “الفنار” وصولا إلى جزيرة الدوران المعروفة بـ”جزيرة اسبان”، تلك المنطقة التي نزل بها جنود الأسبان عند احتلال طرابلس، ليكون “طريق سليمان القانوني” تقرباً من النظام التركي.