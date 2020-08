العاملون بالخطوط الجوية الليبية يطالبون المسؤولين بتوفير المرتبات المتأخرة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، الإثنين، أنها تلقت شكوى من العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية بسبب تأخر مرتباتهم لمدة 9 أشهر.

وأوضحت الإدارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن العاملين وجهوا نداء استغاثة للمسؤولين لتوفير المرتبات المتأخرة.

وأشارت الإدارة إلى أن العاملين أكدوا أن السبب في تأخر المرتبات هو الاهتمام بالنزاع الجوي الذي سيدمر أسطول الخطوط الجوية الليبية التي تربط البلاد ببعضها.

هذا ويذكر أن أزمة تأخر المرتبات العاملين كانو أحد أسباب خروج المواطنين فى التظاهرات الحاشدة التي بدأت شرارتها منذ ما يقرب من أسبوع ومستمرة حتى الآن فى طرابلس وبعض المدن التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وكانت وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة حاولت امتصاص غضب المواطنين المتضررين من تأخير المرتبات وعقدت اجتماع لبحث هذه المشكلة وإيجاد حالا لها.

