العباني: تأجيل التحقيق مع «باشاغا» استكمل لمسرحية توقيفه

أكد الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، أن تأجيل التحقيق مع فتحي باشاغا، وزير داخلية الوفاق الموقوف، تتطلبه مسرحية توقيفه.

وقال العباني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا يعدو كونه تأجيلا للصراع الحتمي بين مليشيات طرابلس ومصراتة”.

ويوم الجمعة، الماضي أصدر «السراج» قرارا بإيقاف باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق بشأن بياناته الصادرة بحق التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين في طرابلس، وكلف وكيل داخلية الوفاق خالد مازن بتولي مهام الوزير، مع تكليف “القوة المشتركة” بفرض سيطرتها على العاصمة.

ونص السراج في قراره على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام “الرئاسي” في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.