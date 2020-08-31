حالتا وفاة بفيروس كورونا في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ببلدية مصراتة، وفاة حالتين في قسم العزل بمركز مصراتة الطبي، ودخول حالة واحدة جديدة إلى القسم، وكانت في وضع صحي حرج ليصل إجمالي الحالات بمراكز العزل في البلدية إلى 37 حالة، حتى أمس الأحد.

وأكد المركز، في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الإثنين، أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة سحبت 424 مسحة أنفية بلعومية، منها 222 داخل المقر، و20 مسحة خارجية، مشيرا إلى تسجيل 62 حالة شفاء داخل مصراتة حتى أمس.

وأوضح أن إجمالي الحالات بالمركز 12 حالةـ، منها خمس في قسم الإيواء تحت الرعاية الطبية المستدامة، وسبع في العناية المركزة، مع تسجيل حالة خروج بصحة جيدة.

وأشار إلى أن قسم العزل لا يزال في حاجة إلى المزيد من الكوادر الطبية والمساعدة المتخصصة حتى يتسنى له القيام بالخدمة بأكبر سعة سريرية ممكنة.

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