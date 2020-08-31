«الشريف» لـ«قناة الجزيرة»: «جيشنا» ملتزم بوقف إطلاق النار لكن «حفتر» يحشد للانطلاق مرة أخرى

زعم فيصل الشريف، أن روسيا غير راضية عن إعلان وقف إطلاق النار من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عبر رسائل عديدة التقطها هو كمحلل سياسي، وفق تعبيره.

قال “الشريف” في مداخلة مع قناة الجزيرة القطرية، مساء أمس الأحد: “منذ أن صدر إعلان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، بوقف إطلاق النار، ولاقى إعلان كل منهما ترحيب إقليمي ودولي، قلت إنه طالما أن روسيا المسيطرة على كل المناطق التي يزعم حفتر السيطرة عليها، صامتة، فهي غير راضية عن هذه التسوية، ولا تباركها” وفق زعمه.

أضاف “الشريف” الذي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه “محلل سياسي”: “المسماري الناطق باسم حفتر، حينما خرج لينفي قيامه قواتهم بإطلاق 12 صاروخ جراد على قوات حكومة الوفاق في غرب سرت، لم يقل: لا زلنا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه عقيلة صالح في 20 أغسطس، بل قل: لا زلنا ملتزمون بوقف إطلاق النار المتخذ في 8 يونيو، وبالتالي فهم لا يعترفون بما صدر في 20 أغسطس عن عقيلة صالح” على حد قوله.

وواصل “الشريف” مزاعمه: “طائرات الشحن الروسية والإماراتية والمصرية التي تصل إلى سرت، تنبيء عن تحشيد للانطلاق إلى مناطق عدة، وحكومة الوفاق لازالت في إطار ضبط النفس، وعدم التصعيد العسكري إلا بتعليمات واضحة من القائد الأعلي للجيش الليبي فائز السراج، ولا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي أثني عليه العالم، وهو ما من شأنه أن يضع الكرة في ملعب الطرف الأخر باعتباره غير منضبط ومخالف” وفق زعمه.