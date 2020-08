أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الإثنين، دعم بلادة لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمسار برلين.

