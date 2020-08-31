العقوري يتلقى اتصالا من ممثل منظمة الإغاثة الأولية الدولية

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أمس الأحد، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية لليبيا P.U.I أحمد جمهور.

وخلال الاتصال استمع العقوري لشرح كامل لبرامج عمل المنظمة غير الحكومية والتي تعمل في مجال تعزيز الرعاية الصحية لدى الفئات الأضعف في المنطقة الشرقية وأبرزها النازحين والمهاجرين غير الشرعيين من خلال توفير الأدوية والاستشارات الطبية بالإضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحية، وكذلك استعرض أهم التحديات التي تواجه عمل المنظمة.

بدوره أكد العقوري حرص لجنة الخارجية على تذليل جميع الصعوبات من أجل وصول المساعدات الطبية إلى من يحتاجها.