“خارجية النواب” تطلع على جهود مساعدة الفئات الضعيفة

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالا هاتفيا من نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية لليبيا أحمد جمهور.

واطلع العقوري خلال المكالمة على شرح كامل لبرامج عمل المنظمة غير الحكومية والتي تعمل في مجال تعزيز الرعاية الصحية لدى الفئات الأضعف في المنطقة الشرقية وأبرزها النازحين والمهجرين من خلال توفير الأدوية والاستشارات الطبية بالإضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحية.

كما جدد رئيس لجنة الخارجية شكره للمنظمة على مجهوداتها مؤكدا على حرص لجنة الخارجية على تذليل جميع الصعوبات من أجل وصول المساعدات الطبية إلى من يحتاجها.

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