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“خارجية النواب” تطلع على جهود مساعدة الفئات الضعيفة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالا هاتفيا من نائب رئيس بعثة منظمة الإغاثة الأولية الدولية لليبيا أحمد جمهور.

واطلع العقوري خلال المكالمة على شرح كامل لبرامج عمل المنظمة غير الحكومية والتي تعمل في مجال تعزيز الرعاية الصحية لدى الفئات الأضعف في المنطقة الشرقية وأبرزها النازحين والمهجرين من خلال توفير الأدوية والاستشارات الطبية بالإضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحية.

كما جدد رئيس لجنة الخارجية شكره للمنظمة على مجهوداتها مؤكدا على حرص لجنة الخارجية على تذليل جميع الصعوبات من أجل وصول المساعدات الطبية إلى من يحتاجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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