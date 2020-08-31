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بويصير: «تحقيقات الفساد» لابد أن تكون علنية خوفا من غرق ليبيا في «مزايدات سياسية»

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ«حكومة الوفاق»، أن الفساد، سرطان طال الجميع في ليبيا، مبديا خوفه من أن تغرق البلاد فيما أسماه «مزايدات سياسية».

وقال بويصير، الذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات ويدعي النضال من أجل ليبيا من هناك، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على مقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على كل أن يبدأ بالكشف على إداراته أو وزارته”.

وأضاف “من يتضح أنه بلا خطيئة فليرمي الآخرين بكل الحجارة التي يشتهيها، واقترح أيضا ان تكون التحقيقات علنية”.

وتابع بويصير، المؤيد للغزو التركي والمليشيات المسلحة “اخشي أن تغرق البلاد في مزايدات سياسية”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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