الثني يتابع استعدادات قطاع التعليم العالي لاستئناف الدراسة

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الاستعدادات الجارية لاستئناف الدراسة بمؤسّسات التعليم العالي المختلفة.

الثني ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له خلال اجتماع عقده مع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة غالي خطذة القطاع في حال البدء في الدراسة والإجراءات المتّخذة بالخصوص، تفاديًا لوقوع أيّة إصابات بين الطلاب بسسب جائحة كورونا.

واطّلع الثني على كافّة الاحتياجات اللازمة لسير العملية التعليمية، مؤكّدًا العمل على توفيرها.

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