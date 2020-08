وفد تركي يزور موسكو اليوم لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، عن توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لإجراء محادثات حول ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الوفد التركي سيزور موسكو خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 1 سبتمبر لمناقشة الوضع في المنطقة وخاصة في ليبيا وسوريا”.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد سيضم أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وجهاز المخابرات الوطني.

