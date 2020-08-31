الشاطر: نبحث عن حكومة رشيدة يقودها من يملك الضمير الوطني

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إنّ من يصنع الفساد ويحميه هو الحكومة أيًّا كانت في أيّ بلاد من العالم دون أن يشير إلى إستمراره كعضو مؤتمر لمدة 9 سنوات حتى يومنا هذا.

الشاطر اعتبر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنّ مطالبة حكومة فاسدة بالتصدّي للفساد هو ضرب من الخيال.

وأضاف: “نبحث عن حكومة رشيدة يقودها من يملك الضمير الوطني ومهارات القيادة … تصدّي الحكومة الحالية للفساد ذرٌّ للرماد، والدليل أنها سارعت لتهريب متّهم بالفساد”.