عاجل ليبيا الان

كهرباء المؤقتة تكشف أسباب انقطاع التيار عن مدینة طبرق وضواحیها

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة، أن سبب انقطاع الكهرباء
على مدینة طبرق وضواحیها، الیوم الاثنین، هو خروج دائرة السلوم 1 220 من داخل محطة
طبرق 220 ک ف بالوقاية المسافية وبمسافة عطل 123.2km.

وأشارت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي
” فيسبوك” إلى أن ذلك حدث بسبب ارتفاع الرطوبة، تزامناً مع الفصل بنفس
الوقت داخل محطة السلوم 220 ک ف لدوائر السلوم رقم 1&2 السلوم 220 ک ف ، الأمر
الذي أدى إلی إظلام تام بالمدينة.

وأفادت الشركة، بأنه تم توصیل السلوم 2 220 ک ف من الجهتين الساعة 05:54،
وتم إصدار تصریح عمل علی داٸرة السلوم 1 جهد 220 ک ف صادر لفرقة صیانة الخطوط
الهواٸیة الجهد الفاٸق 220 طبرق

The post كهرباء المؤقتة تكشف أسباب انقطاع التيار عن مدینة طبرق وضواحیها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك