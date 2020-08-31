العباني: ميليشيات مصراتة زاد نفوذها بعد تعيين فتحي باشاآغا وزيرًا لداخلية الوفاق

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن ما وصفها بـ “مليشيات مصراتة” إزدادت أهميّة بتعيين فتحي باشاآغا وزيرًا للداخلية.

العباني وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أضاف أنّ باشاآغا تعهّد للمجتمع الدولي بحلّ المليشيات ونزع سلاحها وهي نقطة الخلاف بينهم، حيث يرى أنّ المليشيات هي الموجودة في طرابلس فقط.

وتابع أنّ الصراع بين الأطراف لحصد أكبر قدر من المكاسب في ظلّ شحّ السيولة، وأنّ خروج الشارع الطرابلسي مطالبا بحاجاته الأساسية وحقّه في التعبير، ومواجهته بالرصاص الحي وزيادة انتشار جائحة الكورونا، أدّى إلى تبادل الاتهامات بالقتل والقمع والفساد.

وأشار إلى أنّ قرار الرئاسي بوقف وزير الداخلية عن العمل وطلب التحقيق معه سيؤدي إلى رفع الغطاء عن عمليات فساد كبيرة في الحكومة.

عضو مجلس النواب رأى أنّ كل ما حدث يقسّم الحكومة والشارع بين مؤيدي باشاآغا والسراج، وسيبرز كلّ ذلك في مواجهات مسلّحة داخل مدينة طرابلس وأنّ الخاسر الوحيد هو المواطن الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية