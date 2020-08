أعلنت بلدية

مصراتة، وفاة عميد البلدية مصطفى عمر كرواد فجر هذا اليوم الاثنين.

ونعت البلدية، في

بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- كرواد

وكان كرواد،

اكتشف إصابته بفيروس كورونا في 4 أغسطس الجاري

