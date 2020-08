بعد انقلاب السراج على باشاغا.. صحف عربية: ليبيا على صفيح المليشيات

سلطت صحيفة

“العرب” اللندنية، الضوء على حالة الترقب الحذر والتوجس في ليبيا من ردة

فعل الميليشيات الموالية لوزير الداخلية “الموقوف” بحكومة الوفاق غير

المعتمدة فتحي باشاغا، بعد الاستعراض العسكري لهذه المليشيات التي تنتمي إلى

مصراتة، أثناء استقبالها باشاغا لدى عودته من تركيا.

وأفادت مصادر

إعلامية للصحيفة بأن من المتوقع أن يمثل باشاغا أمام التحقيق، بعد اتهامه بتجهيز

انقلاب ضد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، بدعم من

تركيا بعد زيارة باشاغا ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، إلى أنقرة قبل

أيام، دون التنسيق مع السراج.

من جهتها أفادت

صحيفة “عكاظ” بأن الخلاف بين السراج وباشاغا ” يهدد بتعميق

الخلافات داخل الحكومة الإخوانية المدعومة من تركيا، والمتذرعة بشرعية أممية،

مضيفةً أن صراع القوى الدائر في ليبيا بين رئيس حكومة الوفاق الإخوانية، وباشاغا

ليس بالصراع الهين كونه صراعاً له مدلولات مهمة”

وتابعت الصحيفة،

أن انطلاق الصراع بين الميليشيات في ليبيا، يعني ورطة في تبرير مفهوم

“الشرعية”، أيا كان المنتصر فيه، كما أنه يعني ورطة سياسية للأتراك، بعد

تدخلهم في ليبيا،”لدعم الشرعية في طرابلس”، كما يدعون.

