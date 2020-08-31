أصحاب المخابز بسبها يعلنون التوقف عن العمل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن أصحاب المخابز بمدينة سبها، إيقاف جميع المخابز عن العمل، اعتبارًا من اليوم الإثنين، بسبب نقص متطلبات التشغيل من وقود ودقيق.

وأشار أصحاب مخابز سبها، في بيان مرئي، إلى معاناتهم من عدم صرف مخصصات الدقيق للمخابز، وتأخر صرف المخصصات من مادة الديزل، ونقص الوقود اللازم للتشغيل، مؤكدين أنهم اضطروا لشراء الوقود من السوق السوداء بأسعار خيالية حفاظًا على توفير الخبز للمواطنين.

وذكر أصحاب المخابز، أن مخصصات المخابز من الوقود تتعرض للسرقة باستخدام أختام مزورة، وأنهم سيتوقفون عن العمل لحين توافر المتطلبات التشغيلية من وقود ودقيق.

وحذر البيان، المجلس البلدي ومراقبة الاقتصاد سبها، من التعامل مع نقابة المخابز سبها، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من أصحاب المخابز سبها للتعامل مع الجهات الرسمية فيما يخص مطالبهم.

وكان شباب وأهالي سبها المشاركين في الحراك ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية، قد أعلنوا أنها مستمرون في حراكهم حتى تتحقق مطالب الشعب الذين تتعرض ثرواتهم للنهب على أيدي حكومات عجزت عن إدارة شؤونه، حتى وجد الشعب نفسه فقيرا في وطن غني.

وطالب المتظاهرون، بإقالة ومحاكمة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، والحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، ومجلسي النواب والدولة، كما طالبوا بمحاكمة كل المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، وعلى رأسهم مسؤولوا مصرف ليبيا المركزي.

وأشار المتظاهرون إلى ما أعلنه الثني من أن أعضاء مجلس النواب عن الجنوب سرقوا 30 مليون دينار، مطالبين بمعرفة أين ذهبت هذه الأموال ومن سرقها، ومن استلمها من الخزانة العامة، وأين قضية هذه السرقة، قائلين إذا كان النواب أبرياء، فلماذا لا يحاكمون عبدالله الثني، أمام القضاء، أو عبر سلطاتهم من خلال مساءلته.

وأكدوا أن التحقيق في هذه القضية لا تراجع عنه، وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم لدى حكومة طرابلس التي يتزعمها السراج، والذي وعد في 2018م بصرف 120 مليون دينار على قرى الجنوب الغربي، وأعلن عن تخصيص مليار دينار للصرف على مشروعات التنمية عام 2019م، مؤكدين أن ذلك لم يحدث.

وأضاف المحتشدون في بيانهم، أن السراج والثني وجهان لعملة واحدة هي التسويف والكذب، وأن هذه التصرفات هي التي جعلت الليبيين فقراء في بلد غني، وعلى كل مسؤول أن يعرف أنه يعمل لخدمة الشعب وليس سيدا عليهم.

واختتم المتظاهرون بالتأكيد على أن احترام إرادة الليبيين خط أحمر، وأن من يستخف بإرادتهم هو العدو، ولذلك خرج المواطنون إلى هذا الحراك المستمر حتى تلبية مطالبهم، مؤكدين ضرورة إسقاط الحكومتين لانعدام القاعدة الشعبية لهما، وهما سبب الأزمات المعيشية التي تفتح لهم مجال السرقة والنهب، ومطالبين جموع الشعب الليبي لتدارك الأزمة قبل استفحالها وإنقاذ الوطن من الانهيار.

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