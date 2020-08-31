ليبيا الان

تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في جالو

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة جالو اليوم الإثنين.

وأرسلت 12 عينة السبت الماضي إلى المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، جاءت نتائج سبع منها سالبة، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمس الأحد، أعلنت اللجنة تسجيل تسع إصابات بالفيروس من أصل 16 عينة جرى تحليلها في المختبر المرجعي ببنغازي، ليتبين سلبية سبع عينات، بينما توزعت الإصابات بواقع سبع حالات في جالو، واثنتين في مدينة أجخرة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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