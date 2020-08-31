وفد تركي يزور روسيا لإجراء محادثات حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الخارجية التركية، توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى روسيا لإجراء محادثات بشأن تطورات الأزمة الليبية.

وذكرت الخارجية التركية، في بيان لها، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن وفد تركي مشترك بين الوزارات، برئاسة سادات أونال، سيزور موسكو اليوم الإثنين، في زيارة لمدة 48 ساعة فقط، لمناقشة الوضع في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا.

ووفقًا لما نقلته “سبوتنيك”، عن بعض الصحف المحلية التركية، فإن الوفد سيضم أيضًا ممثلين عن وزارة الدفاع التركية، وجهاز المخابرات.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتبرت فيه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس الماضي، بياني رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الرامين إلى وقف إطلاق النار، مُشجعين ويثيرا بعض التفاؤل.

ودعت زاخاروفا في بيان لها، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، الأطراف الليبية إلى الانطلاق الفوري للمحادثات الليبية في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير من هذا العام، والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

وذكّرت زاخاروفا بأن موسكو مقتنعة بعدم وجود بديل عن تسوية سياسية للأزمة الليبية وتدعو إلى إقامة نظام مستقر لوقف الأعمال العدائية في ليبيا.

وسبق أن أعربت وزارة الخارجية الروسية عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددة على أن روسيا تدعم حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية.

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