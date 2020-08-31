«مصراتة» تنكس الأعلام 3 أيام حداداً على عميدها الراحل.. و«البلدية»: الانتخابات بموعدها

أصدرت بلدية مصراتة، منشوراَ رقم 11 لسنة 2020، أعلنت فيه تنكيس الأعلام في مؤسسات البلدية، ثلاثة أيام، حداداً على وفاة عميد البلدية، مصطفى عمر كرواد، الذي توفى بعد معاناة مع فيروس كورونا، الذي كان قد أصيب به مطلع الشهر الجاري.

قالت “البلدية” في منشور – اطلعت عليه “الساعة 24” – صباح اليوم الإثنين: “نظراً للظروف الراهنة، فإن التعازي في الفقيد تقبل عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للبلدية”.

أضافت: “نعلم أهلنا ببلدية مصراتة أن هذا الأمر لا يؤثر على موعد انتخابات المجلس البلدي مصراتة، ونؤكد على إجراءها في موعدها عملاً بتوصية عميد البلدية الراحل، ورغبة أعضاء المجلس البلدي” وفق قولها.

وأعلنت بلدية مصراتة، في بيان، اليوم الإثنين، وفاة عميد البلدية مصطفى عمر كرواد فجر اليوم الإثنين، دون إشارة لسبب الوفاة.

وسبق أن أعلنت البلدية، إصابة رئيسها مطلع أغسطس الجاري، بفيروس كورونا.

كانت مصادر إعلامية، أكدت قبل أيام، تدهور الحالة الصحية لعميد بلدية مصراتة، مصطفى كرواد، في مركز عزل الأورام بالبلدية، مشيرة إلى أنه جري نقله إلى مركز الكرشيني لسوء الرعاية الصحية في مركز الأورام وازدياد الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل يفوق قدرة قسم العزل.

ويشغل “كرواد” منصب رئيس بلدية مصراتة، خلفاً للعميد محمد اشتيوي، الذي كان قد قُتل لدى إصابته من قبل مسلحين مجهولين بوابل من الرصاص قبل 3 سنوات بعد خروجه من مطار مصراتة قادماً من تركيا.