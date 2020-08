مصر تستكمل محاكمة 11 متهما بينهم ليبيين بتهمة التخابر مع داعش الإرهابي

أعلنت مصادر إعلامية، الإثنين، أن المحكمة المصرية للدائرة الأولى إرهاب، تستمع اليوم، للشهود فى محاكمة 11 متهمًا بينهم ليبيين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش الإرهابي”.

وأوضحت المصادر أن المتهمين يواجهون اتهامهات بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وخطف مواطنين وتعذيبهم للحصول على فدية لإطلاق سراحهم والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت المصادر إلى أن نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها، لافته إلى أن التحقيقات أسفرت عنه اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصرى الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد ما تسمى بقوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

