كشف سفير ليبيا السابق لدى السنغال وكيل وزارة الخارجية الأسبق السياسي حسن الصغير، اليوم الاثنين، عن قيام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، بتأجير 9 فيلات في مدينة النخيل بجنزور بقيمة 100 الف دينار شهرياً بالقرب من مقر البعثة الأممية.

وأضاف الصغير في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن باشاغا قد قام في وقت سابق بتوقيع عقد مع شركة علاقات عامة أجنبية للدعاية لشخصه بقيمة 6 ملايين دولار.

كما كشف الصغير، عن أن الحماية الشخصية لباشاغا وتجهيزاتها وآلياتها وسياراتها وشخوصها تكلف وزارة الداخلية ثلاثة و نصف مليون دولار، لافتا إلى أن الطائرة التي استقلها باشاغا للعودة من تركيا هي طائرة تابعة للخطوط الليبية كانت مخصصة لمطار بنينا وتمت مصادرتها أثناء صيانتها في مطار مصراتة وأصبح باشاغا يستخدمها للرحلات الخارجية.

The post الصغير: 100 ألف دينار شهريا قيمة سكن باشاغا و3.5 مليون دولار لحماية موكبه appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24