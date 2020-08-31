«فؤاد»: لولا التدخل التركي لكنا اليوم نهتف بحياة «حفتر»

قال محمد فؤاد، الطبيب المقيم في إيطاليا، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” إن: “من لايتعلم الدرس محكوم عليه بالانقراض. لايوجد حل عسكرى فى ليبيا.. استمعنا لهذه الجملة طيلة 4 سنوات .. وتم اتهام من يدعو للاستعداد للقتال وايضاح ان هذه العبارة ليست الا كذبة كبيرة وفى النهاية وصل حفتر الى ابواب طرابلس ولم تحرك الدول الغربية ساكناً” على حد قوله.

أضاف “فؤاد” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “لولا صمود الابطال ثم التدخل التركى لكنا اليوم نهتف بحياة القائد العام. اليوم هناك حديث عن مبادرة للامم المتحدة وبعض السياسيين يصدق انه يوجد حل سلمى فى ظل وجود حفتر ومصر والامارات وفرنسا” وفق زعمه.