مصدر لـ218: النواصي ضغطت على السراج لإبعاد باشاغا

علمت 218 من مصدر مطلع أن مجموعة النواصي المسلحة في طرابلس اشترطت على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إبعاد الوزير المفوض في وزارة الداخلية فتحي باشاغا عن حكومة الوفاق بشكل نهائي.

وجاء شرط النواصي بعد يوم واحد من وصول باشاغا في طائرة خاصة من مطار أنقرة إلى مطار معيتيقة ومروره عبر ميدان الشهداء ومقرات كتيبة النواصي رفقة رتل عسكري مدجج بالسلاح في إشارة تحدٍ واضحة إلى قوة النواصي التي هللت بقرار إيقافه احتياطياً، حيث قام عناصرها بإطلاق الألعاب النارية في ميدان الشهداء إثر التمركز فيه ومنع المواطنين من دخوله أو التجمهر بالقرب منه.

وتعيش الأوساط الشعبية في ليبيا على وقع الترقب والانتظار لما سيحدث خصوصاً في موضوع جلسة المساءلة التي سينظمها المجلس الرئاسي لفتحي باشاغا الذي اشترط أن تكون منقولة على الهواء مباشرة.

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