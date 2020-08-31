السراج: الوفاق ستتّخذ قرارات تخصّ ملف الفساد ومحاسبة المتورّطين فيه

ليبيا – قال المتحدّث باسم رئيس الرئاسي غالب الزقلعي أنّ القرارات الأخيرة السبعة خلال يومين، جاءت بموافقة المجلس الرئاسي بالإجماع، وكانت خطوة من الحكومة للاستجابة لبعض المطالب من المواطن الليبي، وكلّها اهتمّت بحلّ المشاكل ومحاسبة الفاسدين.

الزقعلي وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الأحد كشف أنّ الحكومة ستتّخذ مجموعة قرارات جديدة في الأيام القليلة القادمة، تخصّ ملف الفساد ومحاسبة المتورطين فيه من أصغر موظف حتى أكبر منصب.

وأضاف أنّ الحكومة تسير الآن في عدّة خطوط متوازية أهمها محاسبة الفاسدين وحلّ المشاكل التي ترهق المواطن، وعلى رأسها ملف السيولة والكهرباء. والقرارات ترجمة عملية لخطاب الرئيس السراج الأخير، وفق تصريحه.

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