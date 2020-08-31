بعد أنباء عن إقالته.. الردع تداهم منزل محمد هيثم

داهمت مجموعة مسلحة تتبع قوة الردع الخاصة منزل وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم.

وجاءت حملة مداهمة وتفتيش المنزل بعد يوم واحد فقط من أخبار حول إقالة محمد هيثم وإحالة صلاحياته ومهامه إلى مدير مركز مصراتة الطبي إيهاب البيرة.

وكان أفراد من قوة الردع الخاصة قد دخلوا في اشتباك مسلح قبل يومين مع عناصر حماية موكب وكيل وزارة الصحة ما أدى إلى مقتل شخصين من الحراسات وهو ما جعل الأمور تأخذ منحى تصاعدياً.

وبحسب ما نشره ناشطون على الفيس بوك فإن الرماية قتل فيها عنصر من قوة الردع ويدعى أبوبكر بوظهير وإصابة آمر الفرقة الأمنية محمد وفا، فيما نعت صفحات تابعة للأمن المركزي أبوسليم مقتل عنصرين من حرس هيثم وهما هشام الشريف ومحمود الزاوي.

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