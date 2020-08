أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، تسجيل 5 حالات وفاة و 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

