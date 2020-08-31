مؤسسة النفط تتهم حرس المنشآت بنقل فيروس كورونا لحقل الشرارة

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، آمر المنطقة الجنوبية المبروك سحبان، بالدخول رفقة 20 عنصرا من حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، يوم السبت 29 أغسطس 2020، متجاهلين الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الشركة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان أصدرته، :”إنه في يوم الأحد 30 أغسطس 2020 تم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا تعود لأحد الموظفين الأجانب العاملين بالحقل، نتيجة مخالطته لعناصر حرس المنشآت بسبب تواجدهم الدائم وغير المنضبط بالورشة التابعة للحقل من أجل صيانة وإصلاح مركباتهم الآلية”.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، “تكرار مثل هذه الحوادث يعرض حياة موظفينا للخطر، ويجعل من أداء عملهم مهمة شبه مستحيلة، لم نعد نملك أية سلطة تمكننا من تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وبالتالي فإن إدارة شركة أكاكوس بصدد إخلاء الحقل وإيقاف العمليات به بالكامل، مما سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة أوباري الغازية، إضافة إلى تعرض الحقل للسرقة والنهب”.