«مكافحة الأمراض»: 543 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 49 حالة ووفاة 5 آخرين

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 176، أنه استلم يوم أمس الأحد عدد (2991) عينة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا وذلك لفحصها.

وأكد المركز أن العينات وزعت كالتالي: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (988) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (161) عينة، مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية عدد (711) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (79) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (174) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (94) عينة”.

كما وزعت العينات على عدة مختبرات أخرى، كالتالي: “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (38) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (341) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز غريان عدد (5) عينة”.

وأشار إلى أن نتائج فحص العينات جاءت كالتالي: “عدد (2448) عينة سالبة، عدد (543) عينة موجبة بواقع «عدد (400) حالات جديدة، عدد (143) حالات مخالطين»، موضحا أنه سجل عدد 49 حالة شفاء وعدد 5 حالات وفاة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس

– عدد 178 حالة جديدة.

– عدد 46 حالة مخالطة

2- غريان

– عدد 4 جديدة

عدد 12 مخالطة

3- بني وليد

– عدد 5 جديدة.

عدد 16 مخالطة

4- الزنتان

– عدد 4 مخالطة

عدد 2 جديدة

5- الخمس

عدد 35 جديدة

6- الزاوية المركز

– عدد 3 جديدة

عدد 12 مخالطة

7 -جادو

عدد 1 جديدة

8 – جنزور

عدد 9 جديدة

9 – الشقيقة

– عدد 1 جديدة

10 – العزيزية

عدد 1 جديدة

عدد 1 مخالطة

11- النواحي الأربعة

عدد 3 مخالطة

12 – الرجبان

– عدد 3 جديدة

عدد 1 مخالطة

13 – الرياينة

– عدد 1 جديدة

14- زوارة

عدد 1 جديدة

15 – سرت

– عدد 1 جديدة

16 – زليتن

عدد 21 مخالطة

عدد 15 جديدة

17- سبها

عدد 3 جديدة

عدد 2 مخالطة

18- غات

عدد 7 مخالطة

عدد 1 جديدة

19- أوباري

عدد 1 جديدة

20- تراغن

عدد 2 مخالطة

21- مصراتة

عدد 16 مخالطة

عدد 1 جديدة

22- بنغازي

عدد 80 جديدة

23- جالو

عدد 9 جديدة

24- تاكنس

عدد 3 جديدة

25- المنصورة

عدد 3 جديدة

26- القيقب

عدد 4 جديدة

27- الأبرق

عدد 6 جديدة

28- الكفرة

عدد 5 جديدة

29- اجدابيا

عدد 15 جديدة

30- المرج

عدد 9 جديدة

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (49) حالة شفاء:

1- عدد 3 في الخمس

2 – عدد 1 في ترهونة

3- عدد 5 في سبها

4- عدد 32 في مصراتة

5- عدد 1 في الزاوية

6- عدد 5 في الزنتان

7- عدد 2 في غريان

كما سجل المركز عدد (5) حالات وفاة:

عدد 1 حالة في مصراتة

عدد 1 في غريان

عدد 1 في الشاطئ

عدد 1 في ترهونة

عدد 1 في الشقيقة

أرقام:

إجمالي الإصابات: 13,966

الحالات النشطة: 12,270

المتعافين: 1,459

الوفيات: 237