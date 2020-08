حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، من رياح بحرية قوية على ساحل زوارة تصل سرعته هذه الليلة الى (25) عقدة .

وأوضح المركز في نشرته الصيد البحري أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون به السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغذ على اقصى الساحل الغربي والريح شرقي الى شلوق يتحول تدريجيا الى بحري سرعته ما بين شرش الى براني سرعته ما بيـن (05 -20) عقدة يصل الى (25) عقدة على زوارة ،وارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.50 – 1.50) متر ،يصل الى (2.00 ) متر صباح الغذ على ساحل زوارة والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من طرابلس الى زوارة ، ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ ،والرؤية جيدة .

وأشار المركز إلى أن الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون به السماء صافية الى قليلة السحب ،والريح بحرية غربية بينما يكون غربي يوم الغذ على ساحل شحات سرعته ما بين ( 05 -20 ) عقدة ،وارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.25- 1.00) متر يصل الى (1.75 ) متر على الساحل الممتد من درنة الى طبرق ، و البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق ،ودرجة حرارة سطح البحر (28) مْ ، والرؤيـة جيدة

الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية على ساحل زوارة

