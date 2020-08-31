صنع الله: إخلاء حقل الشرارة وإيقاف عملياته بعد تسجيل إصابة بـ«كورونا»

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن شركة شركة أكاكوس للعمليات النفطية بصدد إخلاء حقل الشرارة وإيقاف العمليات به بالكامل.

جاء ذلك بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد الموظفين الأجانب في الحقل، بسبب «مخالطته عناصر حرس المنشآت النفطية الذين تجاهلوا الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأوضح صنع الله أن الأمر سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة كهرباء أوباري الغازية، إضافة إلى تعرض الحقل للسرقة والنهب.

وتابع: «لم نعد نملك أية سلطة تمكننا من تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا»، مشيرا إلى أن تكرر مثل هذه الحوادث يعرض حياة موظفين القطاع للخطر، ويجعل من أداء عملهم مهمة شبه مستحيلة.

ولفت إلى أن مجموعة من حرس المنشآت، تحت قيادة آمر المنطقة الجنوبية المبروك سحبان، دخلوا إلى السكن المخصص للموظفين والإقامة به «عنوة»، وطالبوا إدارة الحقل بتوفير 150 وجبة للرتل المرافق لهم، في ظل ما تمر به جميع شركات القطاع من تقشف ونقص شديد في المزانية، وعدم توفر الأموال بسبب الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.

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