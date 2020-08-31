الوطني لمكافحة الأمراض :5 حالات وفاة و 543 إصابة جديدة بكورونا و تماثل 49 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، عن تسجيل 5 حالات وفاة و 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 49 حالة إلى الشفاء.

وأوضح المركز في بيان أنه استلم مساء الأحد 30 أغسطس 2991 عينة موزعة علي عدد من المختبرات حيث فحص المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 988 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن عدد 161 عينة، و مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية 711 عينة، و مختبر فرع المركز سبها 79 عينة، و مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 174 عينة، و مختبر فرع المركز الزاوية عدد 94 عينة، و مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 38 عينة، و مختبر مركز بنغازي الطبي 341 عينة، و مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة، و مختبر فرع المركز غريان 5 عينات.

وأشار المركز إلى أن كانت النتائج أوضحت سلب 4488، وإصابة 400 حالات جديدة بالإضافة إلى 143 حالة مخالطة.

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