“الرقابة على الأغذية” تغلق بعض المخابز في طرابلس

أعلن مركز

الرقابة على الأدوية والأغذية، إغلاق بعض المخابز خلال جولة تفتيشية قام بها

الفريق المكلف بمتابعة المخابز ومحلات الحلويات داخل نطاق بلدية طرابلس المركز

وأوضح المركز أن

المخابز المخالفة ليس لدى العاملين فيها شهادات صحية والنظافة العامة و نظام

التهوية داخل المخابز رديئة، ولا يوجد غربال كهربائي، وطرق التخلص من القمامة

رديئة ، وعدم وجود برنامج مكافحة الآفات .، ولا برنامج للأمن والسلامة.

