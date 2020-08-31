الأرصاد: ارتفاع الحرارة على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز

الوطني للأرصاد الجوية في نشرته، اليوم الاثنين، ارتفاع الحرارة على مناطق الشمال

الغربي وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد مع

تكاثر السحب بينما تبقى مرتفعة على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

فعلى مناطق رأس

أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي ستكون السماء صافية هذا اليوم بينما

تتكاثر السحب صباح الغد على بعض المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال

بسيط لسقوط أمطار خفيفة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية واحتمال ظهور ضباب

على بعض مناطق الجبل صباح يوم الغد والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول

تدريجيا من هذه الليلة إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 37 – 43 ) مْ ، وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد على

أغلب المناطق.

أما على مناطق

الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر

أحياناً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر بينما تكون صافية على الدواخل مع

رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح ما بين ( 30 – 36 ) مْ ، وما بين (38 – 40) مْ على جالو والجغبوب.

وعلى مناطق

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون

السماء صافية والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 40 – 43 ) مْ تصل على غدامس (45) مْ.

بينما على مناطق

الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء

صافية والرياح شمالية شرقية فشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 39 – 42 ) م.

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