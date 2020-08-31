«عمل الوفاق» تبحث تنفيذ قرار «الرئاسي» تشغيل الشباب

عقد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، الدكتور المهدي الأمين، اجتماعا طارئا لمناقشة سبل تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 567؛ لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل.

وناقش الاجتماع إيجاد حلول واقعية لتشغيل الشباب في القطاعات العامة والجهات المحمولة من الميزانية العامة وحصر الوظائف الشاغرة فيها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

واتفق المجتمعون على حث مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق لتقديم التسهيلات الممكنة للعاطلين الراغبين في الحصول على فرص العمل، والإسراع في إحالتها الي مركز المعلومات والتوثيق، ثم تقرر تشكيل لجنة فنية عليا لتتولى عملية الحصر عن طريق مكاتب العمل والتأهيل في المناطق، إلى جانب تكليف لجنة تنفيذية لتقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها 30 سبتمبر.

ويوم السبت الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، كما بحث الإجراءات و التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي وقطاع الخدمات، ومتابعة أوجه الإنفاق العام.

وفي هذا السياق، قرر المجلس تشكيل لجنة يرأسها النائب بالمجلس عبد السلام كجمان، وتضم عضو المجلس أحمد حمزة، ووزير المالية فرج أبومطاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي، الدكتور طلال عجاج، وذلك لمراجعة إنفاق قطاع الصحة خلال السنتين الماليتين 2019 و2020، على أن تقدم نتائج عملها خلال 15 يومًا.

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