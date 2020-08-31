كورونا يتسلل إلى “الشرارة”.. ويهدد وقود محطة أوباري

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا تعود لأحد الموظفين الأجانب العاملين بحقل الشرارة، نتيجة مخالطته لعناصر حرس المنشآت المتواجدين بالورشة التابعة للحقل من أجل صيانة وإصلاح مركباتهم الآلية، بحسب بيان المؤسسة.

وأفادت المؤسسة في ذات البيان بأن آمر المنطقة الجنوبية، المبروك سحبان قام رفقة 20 عنصرا من حرس المنشآت النفطية بالدخول إلى حقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية عنوة يوم السبت، متجاهلين الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الشركة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها أن إدارة شركة أكاكوس بصدد إخلاء الحقل وإيقاف العمليات به بالكامل، مما سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة أوباري الغازية.

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