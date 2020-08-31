ارتفاع أسعار العملات الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين، لاسيما الدولار الذي صعد إلى 6.35 دينار من 6.32 دينار المسجلة في تعاملات أمس.

وقفز سعر صرف اليورو إلى 7.45 دينار من 7.35 دينار، والجنيه الإستيرليني إلى 8.30 دينار، من 8.26 دينار، وهو السعر الذي أغلقت عليه التعاملات مساء أمس، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وعلى حين استقر صرف الليرة التركية عند 0.86 دينار، ارتفع الدينار التونسي إلى 2.33 دينار من 2.31 دينار ليبي.

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