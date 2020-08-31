عقيلة صالح يلتقي رئيس مجلس الثقافة العام

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، مع رئيس مجلس الثقافة العام محمد محيا، لبحث جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأداء مهام مجلس الثقافة العام منها المالية التي تقف عائق امام تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الثقافية.

وصرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن عقيله صالح أكد خلال اللقاء بأنه سيحيل متطلبات المجلس العام للثقافة إلى رئاسة الوزراء ووزارة المالية لمعالجة الامور المالية المجلس حتى يؤدي دوره المناط به ثقافيا محليا ودوليا، كما قام رئيس مجلس الثقافة العام بإهداء عدد من الكتب التي صدرت المدة الماضية عن مجلس الثقافة العام لعديد الادباء والكتاب الليبيين.