ماس : هناك اتفاق فرنسي ألماني ايطالي على فرض عقوبات ضد منتهكي حظر السلاح في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الإثنين، أن هناك اتفاق فرنسي ألماني إيطالي على فرض عقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة في ليبيا.

وشدد ماس على أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بزعزعة استقرار شرق المتوسط، وسط تصاعد التوتر مع أنقرة.

وأضاف ماس في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي أمامه فرصة من أجل إيجاد مخرج من الأزمة قبل موعد القمة الأوربية في 24 سبتمبر.

