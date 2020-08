المؤسسة الوطنية للنفط توقف العمل بحقل الشرارة بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا تعود لأحد الموظفين الأجانب العاملين بحقل الشرارة النفطي.

و قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في تدوينة عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن إدارة شركة أكاكوس بصدد إخلاء الحقل وإيقاف العمليات به بالكامل.

وأوضح صنع الله أن ايقاف العمليات سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة أوباري الغازية، إضافة إلى تعرض الحقل للسرقة والنهب.

