كاريس تحذر من تغيرات ديموغرافية في ليبيا بسبب تركيا

قالت عضو مجلس النواب فاطمة كاريس، الإثنين إن هناك محاولة جديدة من تركيا لإكمال مخطط التغيير الديمغرافي في ليبيا، مشيرة إلى أن هذا المخطط بدأته قبل شهور عديدة باستقدام آلاف المرتزقة السوريين وبعض الجنسيات الأخرى إلى البلاد، والآن تريد إفراغ البلاد من الشباب بزعم تدريبهم في أنقرة والدوحة، وكأنه لا توجد دولة أخرى محايدة يمكن اللجوء إليها لتدريب الطلبة الليبيين.

وحذرت كاريس في تصريحات صحفية، من تداعيات هذا الاتفاق، خصوصاً فيما وصفته بإمكانية ترسيخ الفكر المتطرف في أذهان طلاب صغار السن نسبياً إلى جانب إحداث تغيير ديمغرافي في ليبيا.

وأكدت كاريس أن هناك تخوفاً حقيقياً وواسعاً بين الليبيين من إمكانية ترسيخ الفكر المتشدد لدى هؤلاء الشباب خلال تواجدهم بهاتين الدولتين، لافته إلى أن ها المخطط يهدف إلى تفتيت البلاد.

هذا وكان وزير الدفاع في حكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح النمروش قد قال عقب محادثات للوفدين التركي والقطري في طرابلس مؤخراً إن الاتفاق العسكري الجديد الهادف لتعزيز قدرات القوات العسكرية يتضمن إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا، وإتاحة مقاعد لتدريب الطلبة الليبيين في كليات البلدين الشقيقين، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الليبيين من تأثير ذلك على وجدان جيل جديد من الطلاب الليبيين.

