لجنة كورونا بالكفرة تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات في الدوائر الحكومية والمستشفيات تخوفا من كورونا

أصدر رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا ببلدية الكفرة خالد صالح قرارا بإلزام كافة الدوائر الحكومية والمستشفيات والعيادات العامة والخاصة بالتنبيه على المواطنين بعدم الدخول إليها إلا بارتداء الكمامات.

وأوضح صالح في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه أصدر ذلك القرار حفاظا على الصحة العامة و كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا بعد تفشي الفيروس في عدد كبير من البلديات في البلاد.

