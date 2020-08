صالح يبحث المهام المالية لمجلس الثقافة التي تقف عائق أمام تنفيذ العديد من المشاريع

التقى رئيس مجلس

النواب عقيله صالح، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الثقافة العام محمد محيا، لبحث

جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأداء مهام مجلس الثقافة العام منها المالية

التي تقف عائقا أمام تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الثقافية.

وقال المستشار

الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن صالح أكد خلال اللقاء على أنه سيحيل

متطلبات المجلس العام للثقافة إلى رئاسة الوزراء ووزارة المالية لمعالجة الامور

المالية حتى يؤدي دوره المناط به ثقافيا ومحليا ودوليا.

