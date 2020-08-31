“مالية الوفاق” تحيل مرتبات شهر أغسطس

أحالت وزارة المالية في حكومة الوفاق اليوم الاثنين مرتبات موظفي القطاع العام لإدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لتسييلها في حسابات الجهات العامة لتتمكن من سداد مرتبات العاملين لديها.

وكانت بيانات مصرف ليبيا المركزي قد أظهرت أن حجم الإنفاق على الباب الأول المخصص لسداد المرتبات خلال 7 الأشهر الأولى من العام الجاري قد بلغ 10.9 مليار دينار أي ما يعادل 58٪ من حجم الإنفاق العام للدولة والذي بلغ منذ يناير وحتى يوليو الماضيين 19 مليار دينار.

وقال مصدر يعمل في وزارة المالية لـ218 إن الوزارة نفذت خطة لترشيد الإنفاق على المرتبات ستوفر نحو 2 مليار دينار مع حلول آخر السنة المالية الحالية.

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