ليبيا الان

“مالية الوفاق” تحيل مرتبات شهر أغسطس

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحالت وزارة المالية في حكومة الوفاق اليوم الاثنين مرتبات موظفي القطاع العام لإدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لتسييلها في حسابات الجهات العامة لتتمكن من سداد مرتبات العاملين لديها.

وكانت بيانات مصرف ليبيا المركزي قد أظهرت أن حجم الإنفاق على الباب الأول المخصص لسداد المرتبات خلال 7 الأشهر الأولى من العام الجاري قد بلغ 10.9 مليار دينار أي ما يعادل 58٪ من حجم الإنفاق العام للدولة والذي بلغ منذ يناير وحتى يوليو الماضيين 19 مليار دينار.

وقال مصدر يعمل في وزارة المالية لـ218 إن الوزارة نفذت خطة لترشيد الإنفاق على المرتبات ستوفر نحو 2 مليار دينار مع حلول آخر السنة المالية الحالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك