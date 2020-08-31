صالح يتعهد بإحالة مطالب مجلس الثقافة لوزارة المالية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

31 August, 2020

بحث رئيس مجلس النواب عقيله صالح رئيس مجلس الثقافة العام محمد محيا جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأداء مهام مجلس الثقافة العام منها القضايا المالية التي تقف عائقا أمام تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الثقافية.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن صالح أكد أنه سيحيل متطلبات المجلس العام للثقافة إلى رئاسة الوزراء ووزارة المالية لمعالجة الأمور المالية للمجلس حتى يؤدي دوره المناط به ثقافيا محليا ودوليا.

وقام رئيس مجلس الثقافة العام بإهداء عدد من الكتب التي صدرت المدة الماضية عن مجلس الثقافة العام لعديد الأدباء والكتاب الليبيين.