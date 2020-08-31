اتهام ضابط فرنسي في قاعدة لـ«ناتو» تراقب ليبيا بالتجسس لروسيا

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الإثنين، توقيف ضابط يعمل في قاعدة للحلف الشمال الأطلسي «ناتو» مهمتها مراقبة الوضع في ليبيا والصحراء الكبرى، بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي التحقيق مع ضابط كبير، للاشتباه في تمريره وثائق حساسة إلى أجهزة المخابرات الروسية، وفقا لمحطة الإذاعة الفرنسية «أوروبا 1».

وكان الضابط، وهو أب لخمسة أطفال، متمركزا في القاعدة بمدينة نابولي بإيطاليا، التي أنشئت نهاية العام 2017، وتضم نحو 100 شخص وتتمثل مهمته في تغطية منطقة «البحر الأبيض المتوسط: الشرق الأوسط والصحراء الكبرى وليبيا».

أرسل وثائق عسكرية إلى موسكو

ويُشتبه في أن الرجل الخمسيني قد أرسل وثائق عسكرية إلى المخابرات الروسية، كما شوهد برفقة رجل تم تحديده على أنه عميل في موسكو.

وذكر مصدر، لم تسمه المحطة، أنه تم اعتقال الضابط، وهو برتبة عقيد، يوم 21 أغسطس الجاري من قبل أجهزة المخابرات المحلية الفرنسية، فيما كان يستعد للعودة إلى عمله بعد إجازة.

وقالت بارلي لقناة «سي.إن.نيوز» التلفزيونية إن فرنسا أخذت بزمام المبادرة للبدء في إجراءات قانونية ضد الضابط، الذي يتم التحقيق معه بسبب انتهاك الأمن. ولم تقدم الوزيرة أي تفاصيل حول القضية.

وأوضحت الإذاعة المذكورة في تقريرها أن الضابط تم توقيفه بتهمة «تزويد قوة أجنبية ببيانات، وجمع معلومات من شأنها المخاطرة بمصلحة الوطن»، ويأي في وقت يشهد فيه حلف الأطلسي توترا حادا بين فرنسا واليونان من جهة وتركيا من جهة ثانية على خلفية الصراع في ليبيا وعلى غاز شرق المتوسط.

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