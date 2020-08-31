سرقة أربعة أبراج كهربائية في وادي الشاطئ.. وانقطاع التيار في مناطق بالجنوب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، سرقة أربعة أبراج كهربائية جهد 30 كيلو فولت، على مسار خط نقل الطاقة بمنطقة وادي الشاطئ ولمسافات متقطعة، ما تسبب في انقطاع التيار ببعض مناطق الجنوب لفترات طويلة.

وأوضحت أن السارقين قاموا بتفكيك بعض براغي الشد الخاصة بوصلات الأبراج الفولاذية المجلفنة التي ترتبط ببعضها البعض في زواياها بالجزء القاعدي من البرج ، وبالتالي سقوط الأبراج الأمر الذي أدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، حسب بيان على صفحتها بموقع فيسبوك.

وأكدت أن ظاهرة الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية لم تتوقف «بل إنها في ازدياد ملحوظ ويقوم بها مجموعات من ضعاف النفوس الخارجين عن القانون، يسعون وراء تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة».

وطالبت الشركة الجميع بتضافر كل الجهود والإبلاغ عن هذه الأعمال الإجرامية لتفادي الضرر قبل حدوثه والمحافظة على الشبكة الكهربائية، مناشدة كافة الاجهزة الأمنية في الجنوب لوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها.

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